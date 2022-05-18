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Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про продовження дії воєнного стану в Україні.

Відповідний проєкт закону про затвердження указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №7389 зареєстрували 18 травня, свідчать дані на сайті парламенту.

Наразі тексту документу та пояснювальної записки не оприлюднено.

Нагадаємо, востаннє воєнний стан в Україні був продовжений з 25 квітня строком на 30 діб – до 25 травня.

Як повідомлялося, військовий стан в Україні запровадили 24 лютого у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. Він мав тривати 30 діб. Пізніше, 15 березня Верховна Рада затвердила указ президента про продовження його дії ще на 30 діб – до 25 квітня.

Автор: 

ВР (2911) Зеленський Володимир (2540) воєнний стан (139)


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