Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про продовження дії воєнного стану в Україні.
Відповідний проєкт закону про затвердження указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №7389 зареєстрували 18 травня, свідчать дані на сайті парламенту.
Наразі тексту документу та пояснювальної записки не оприлюднено.
Нагадаємо, востаннє воєнний стан в Україні був продовжений з 25 квітня строком на 30 діб – до 25 травня.
Як повідомлялося, військовий стан в Україні запровадили 24 лютого у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. Він мав тривати 30 діб. Пізніше, 15 березня Верховна Рада затвердила указ президента про продовження його дії ще на 30 діб – до 25 квітня.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль