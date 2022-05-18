Нацбанк помітив погіршення ситуації з платіжним балансом у квітні

Скорочення зовнішнього офіційного фінансування та деяке зростання імпорту призвели до того, що ситуація у квітні із платіжним балансом дещо погіршилася порівняно з березнем.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна.



"Ситуація у квітні з платіжним балансом справді дещо погіршилася. Якщо у березні наше сальдо інтервенцій з продажу валюти на ринку становило $1,7 млрд, то вже у квітні цей показник збільшився до $2,2 млрд", – сказав він в інтерв'ю агентству.



Ніколайчук уточнив, що якщо у березні валютні надходження на користь уряду склали $3,3 млрд, то у квітні вони вже були меншими за $2 млрд, і, переважно, зниження відбулося за рахунок скорочення зовнішнього офіційного фінансування.



"Відповідно, якщо у березні міжнародні резерви зросли на $600 млн, то вже у квітні вони знизилися на $1,2 млрд", – констатував заступник голови НБУ.



Говорячи про фактори, що впливають на торговельний баланс, він зазначив зростання витрат на пальне, оборонні потреби, а також збереження значних обсягів розрахунків з платіжними системами, насамперед через активне використання гривневих карт за кордоном біженцями з України.



"Я не думаю, що ми побачимо стрімке погіршення ситуації. Те, що бачимо зараз, інтервенції у травні відповідають тенденціям квітня. Загалом, на мою думку, ми зараз перебуваємо у певній локальній рівновазі", – зазначив у той же час Ніколайчук.



За його словами, багато залежатиме від того, як триватимутьвійськові дії, наскільки швидко Україна зможе налагодити альтернативні шляхи експорту і наскільки успішною буде розблокування своїх портів. Важливою також буде міжнародна підтримка.