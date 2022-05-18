Google закриє офіс в Росії через арешт рахунків (оновлено)

ТОВ "Гугл", російська структура корпорації Google, планує звернутися до арбітражного суду із заявою про визнання власного банкрутства.

Про це свідчить повідомлення компанії на офіційних ресурсах РФ, пише російський Інтерфакс.

У повідомленні вказано, що компанія з 22 березня "передбачає власне банкрутство та неможливість виконання грошових зобов'язань".

В самій компанії згодом пояснили, що офіс Google в РФ зараз не може функціонувати через арешт рахунків російською владою.

"Арешт банківського рахунку Google Росія унеможливив функціонування нашого російського офісу, у тому числі збереження співробітників та оплату праці в Росії, оплату постачальників та підрядників, а також виконання інших фінансових зобов'язань", – сказав представник компанії.

Він додав, що Google продовжить надавати можливість використання безкоштовних послуг для користувачів із РФ, зокрема сервіси "Пошук", YouTube, Gmail, "Карти" та Google Play.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року російський суд за позовами Роскомнагляду оштрафував Google на суму понад 7,2 млрд рублів через відмову видаляти інформацію на вимогу російської влади. Компанія мала сплатити штрафдо 19 березня. У травні пристави РФ порушили проти компанії Google справу про примусове стягнення штрафу.

Крім цього, в Росії проти російської "дочки" Google ініційована низка інших позовів, зокрема, через блокування російський пропагандистських ресурсів.

У квітні Роскомнагляд також оголосив про запровадження "мер принуждения" інформуючого та економічного характеру щодо корпорації Google за відмову виконувати вимоги російської влади про цензурування контенту.

При цьому російська "дочка" Google за підсумками 2021 року отримала чистий збиток у розмірі 26 млрд рублів.