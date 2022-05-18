Єврокомісія анонсувала нову програму допомоги Україні на 9 мільярдів євро (оновлено)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір виділити Україні у 2022 році нову макрофінансову допомогу у розмірі до 9 млрд євро.

Про це вона повідомила під час свого виступу, передає пресслужба Єврокомісії.

"Ми пропонуємо поповнити значну короткострокову допомогу, надану дотепер, новою винятковою макрофінансовою допомогою для України в розмірі до 9 мільярдів євро у 2022 році", – наголосила фон дер Ляєн.

Водночас вона заявила, що ЄС несе відповідальність у керівництві зусиллями з віднолення України.

"Принципи реконструкції мають поєднувати інвестиції та реформи. Згодом вони підтримають Україну на її європейському шляху. Це має бути розрахований на майбутнє план, який повністю відображатиме потреби, визначені Україною", – зазначила президентка Єврокомісії.

Вона пояснила, що план стосуватиметься ключових реформ у таких сферах, як боротьба з корупцією, адміністративна спроможність, верховенство права та незалежність судової влади.

"І це має бути міцно закріплено в зеленому та цифровому переході та фундаментальних європейських цінностях", – підкреслила фон дер Ляєн.

Також вона повідомила, що ЄС пропонує платформу реконструкції як частину цього плану, який спільно очолюють Україна та Єврокомісія та об’єднає країни-члени ЄС, інших двосторонніх або міжнародних донорів, міжнародні фінансові установи та однодумців.

"Метою цієї платформи було б узгодити напрямок руху та забезпечити максимальну синергію всіх зусиль. Ці інвестиції допоможуть Україні вийти сильнішою та стійкішою після руйнувань, завданих путінськими солдатами", – наголосила вона.

Як повідомлялося, у лютому Євросоюз прийняв рішення надати Україні термінову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро для підтримки стабільності. Перший транш у 600 мільйонів був поділений на дві частини. Перші 300 млн євро від ЄС Україна отримала 11 березня, решту – 18 березня. Другий транш у розмірі 600 млн євро Київ має отримати 20 травня.