Нацкомісія врегулювала роботу систем розподілу електроенергії для індустріальних парків

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), своєю постановою затвердила Методику визначення максимальної (граничної) плати за послуги з розподілу малими системами розподілу та внесла відповідні зміни до інших своїх постанов.

Як повідомляє пресслужба регулятора, затвердження Методики має стати черговим кроком для розвитку індустріальних парків та вдосконалення функціонування малих систем розподілу електроенергії.

"Таке рішення регулятор ухвалив з метою розвитку індустріальних парків, створення умов для функціонування та розвитку малих систем розподілу (МСР), забезпечення прозорих та недискримінаційних умов проведення розрахунків між користувачами та оператором МСР", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, максимальна плата за послуги з розподілу МСР не повинна перевищувати рівень тарифу на послуги з розподілу електричної енергії ОСР, який є власником найбільшої системи розподілу електричної енергії на території області (м. Києва).

Положеннями постанови, серед іншого:

уточнено критерії класифікації мереж МСР (відсутність користувачів поза територією МСР, категорії користувачів – учасники індустріальних парків, приєднана потужність МСР не менше 5 МВт, відсутність приєднаних до мереж побутових споживачів);

удосконалено порядок надання послуги з приєднання до мереж МСР;

врегульовано порядок визначення вартості плати за послугу з приєднання до мереж МСР;

посилено захист прав та удосконалено обов’язки МСР перед своїми користувачами, у тому числі й дотримання нормативних документів;

визначено порядок взаємовідносин МСР і користувачів МСР;

визначено повноваження НКРЕКП щодо контролю за діяльністю МСР тощо;

передбачено відсутність інших додаткових платежів, пов’язаних із наданням послуг з розподілу електричної енергії на території МСР, не передбачених чинним законодавством;

передбачено застосовування МСР рівних умов для користувачів шляхом встановлення і застосування однакової плати за послуги з розподілу електричної енергії МСР незалежно від обраного способу оплати тощо.

Очікується, що прийняття зазначеної постанови забезпечить: