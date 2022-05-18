Фінляндія готується до припинення постачання російського газу з 20 травня

Постачання російського газу до Фінляндії можуть припинитися пізно ввечері в п'ятницю 20 травня або наступного дня.

Про це попередив національний газовий дистриб'ютор Gasum, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас компанія зазначає, що жодної інформації щодо цього вона не отримувала ні від ТОВ "Газпром експорт", ні від газотранспортної організації.

Як повідомляється, Gasum готувалася до такого розвитку подій разом зі своїми клієнтами та органами влади, відповідальними за аварійне постачання. У літній період 2022 року Фінляндія сподівається на постачання газу з Естонії по газопроводу Balticconnector, проте обмеження пропускної спроможності цієї магістралі можуть ускладнити це завдання.

Раніше Gasum не ухвалила вимоги російської сторони про перехід на нову систему оплати газу в рублях і має намір подати позов до арбітражу.

Росія постачає природний газ до Фінляндії понад 45 років. У грудні 2015 року ТОВ "Газпром експорт" та Gasum продовжили дію контракту до 31 грудня 2031 року.

Раніше повідомлялося, що РФ із 14 травня припинила постачання електроенергії до Фінляндії.