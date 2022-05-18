ДБР повідомило про затримання заступника директора Чорнобильської АЕС

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє можливу причетність заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції до захоплення об’єкта російськими військами.

Як повідомила пресслужба ДБР, ще у березні його затримали на Закарпатті, де він переховувався після того, як самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану.

Йому повідомлено про підозру в дезертирстві (ч. 5 ст. 407 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Військовослужбовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об’єкту, що прямо входило в його функціональні обов’язки. На додаток, у ході слідства працівники ДБР перевіряють можливу причетність посадовця до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема вони мають встановити, чи сприяв він військовим росії у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого", – сказано у повідомленні.

В рамках розслідування справи співробітники ДБР у взаємодії з працівниками СБУ провели обшуки в адміністративних приміщеннях ЧАЕС, а також за місцем проживання фігуранта. Під час слідчих дій вилучено документи та цифрові носії інформації.

Також слідчі провели допити свідків, заплановано проведення судової психологічної експертизи та допити посадових осіб ЧАЕС.

"За результатами проведених слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", – зазначають у ДБР.

Як повідомлялося, ввечері 31 березня Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що російські окупаційні війська залишили територію Чорнобильської АЕС, яка була захоплена з 24 лютого.