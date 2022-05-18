НБУ буде активно працювати з банками задля оцінки стану активів банків

Затягування війни потребує більше інформації про поточний стан та динаміку активів українських банків, тому Нацбанк активізує роботу у цьому напрямку.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми ще не бачимо об'єктивної картинки. Тільки окремі банки почали відображати у своїй звітності по березню погіршення якості своїх активів на портфельній основі", – сказав Ніколайчук.

За його словами, різні банки використовували різні підходи: хто консервативніший, "хто взагалі не змінював нічого".

"Зараз збираємося активно працювати з банками, щоб максимально об'єктивно побачити картинку", – додав Ніколайчук, уточнивши, що остаточну оцінку стану активів буде зроблено вже після закінчення війни після відповідного аудиту.

За його словами, банківська система дуже непогано пройшла початковий "краш-тест" війною та безперебійно працює.

"Але зрозуміло, що середньостроковий виклик для банківської системи – це суттєве погіршення якості її активів", – пояснив заступник голови НБУ.

Він нагадав, що Нацбанк ініціював та були прийняті законодавчі зміни, що дозволяють банкам порушувати нормативи капіталу, платоспроможності та ліквідності, які "існують для того, щоб банки мали певний запас міцності на випадок негативних подій".

"Але вже після закінчення війни нам потрібно буде розробляти разом із банками програму рекапіталізації, відновлення показників стійкості до стандартних нормативних значень", – наголосив Ніколайчук.