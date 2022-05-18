Вартість російських євробондів впала в очікуванні дефолту Росії, – Bloomberg

Ризик дефолту Росії за зовнішніми зобов’язаннями зростає, інвестори почали готуватися до того, що адміністрація президента США Джо Байдена повністю заблокує виплати за російськими євробондами іноземним інвесторам з наступного тижня.

Як відзначає Bloomberg, цей крок підштовхне Росію до першого зовнішнього дефолту за століття.

Вартість страхування російського суверенного боргу, яке використовується для захисту інвесторів від неплатежів, зросло у середу, що свідчить про 90% ймовірність дефолту протягом одного року. За даними ICE Data Services, ця ймовірність оцінювалася у 77% ще напередодні, у вівторок.

Зростання ризику дефолту пов’язане з рішенням Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, яке, як очікується, припинить дію тимчасового дозволу на проведення виплат за російськими євробондами після закінчення терміну дії 25 травня, повідомили раніше джерела Bloomberg. Цей дозвіл дозволяв Москві проводити виплати за євробондами в умовах накладених на Росію санкції США.

Наступні виплати за російським зовнішнім боргом мають відбутися 27 травня, коли вона має виплатити купон за єврооблігаціями з погашенням у 2026 і 2036 роках.

Згідно з даними CBBT, вартість євробондів з погашенням у 2026 році впала на 33% у середу – до 16 центів за долар. Це найнижчий рівень з середини березня, коли Росії вдалося здійснити перший платіж за зовнішнім боргом після вторгнення в Україну завдяки виключенню OFAC.

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Як повідомлялося, наприкінці квітня Мінфін РФ здійснив виплати за суверенними євробондами з погашенням у 2022 та 2042 роках у валюті випуску – доларах США, після того, як найбільші рейтингові агентства попередили про настання дефолту за цими цінними паперами через спробу розрахуватися за ними в рублях.

Раніше Міністерство фінансів РФ заявило, що 4 квітня не змогло розплатитися за цими євробондами у доларах, оскільки іноземний банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень щодо виплати купонного доходу у валюті, через це виплати у розмірі $649,2 млн було проведено у рублях.

Після цього міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги Росії в іноземній валюті до "вибіркового дефолту".

Своєю чергою агентство Moody's вказувало, що якщо РФ до кінця пільгового періоду (4 травня) відмовиться провести ці виплати за державними облігаціями у належній валюті, це означатиме дефолт емітента.

Нагадаємо, у березні Мінфін Росії також здійснив виплату купонного доходу за єврооблігаціями на загальну суму $117,2 млн у доларах, попри заяви російської влади про намір здійснювати виплати за зовнішнім боргом в рублях.

Перед цим Мінфін США пояснив, що чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів для обслуговування суверенного боргу Росії в доларах – щонайменше до закінчення відповідної ліцензії наприкінці травня.