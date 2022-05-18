Через бої Луганщина повністю залишилась без електроенергії, – ОВА

На підконтрольній уряду України території Луганської області знеструмлена остання підстанція.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"Луганщина без світла – знеструмлена остання велика підстанція. Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося", – повідомив Гайдай.

Він уточнив, що поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ.

"Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію. Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій", – додав голова ОВА.

Як повідомлялося, напередодні Гайдай зазначав, що на Луганщині було зруйновано або відключено 818 трансформаторних підстанцій, зі світлом на підконтрольній території лишався лише один населений пункт із 42.