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Новини
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В уряді Росії офіційно визнали крадіжку Запорізької АЕС

заес

Захоплена російськими військами Запорізька АЕС буде працювати на Росію.

Про це віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив під час поїздки в окупований Мелітополь, повідомляє російський Інтерфакс.

"Якщо Україна буде готова приймати і оплачувати, значить працюватиме для них. Не прийматиме, працюватиме на Росію. Атомна електроенергія – одна з найдешевших видів, абсолютно конкурентоспроможна. Запитань, куди продати електроенергію, не буде", – сказав Хуснуллін.

Він також пообіцяв, що Запорізька АЕС "працюватиме".

Хуснуллін також заявив про плани анексії окупованого Мелітополя, захопленого російськими військами 26 лютого.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

Автор: 

росія (14602) Запорізька область (176) Хуснуллін Марат (2) Запорізька АЕС (350)


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тварини
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18.05.2022 20:43 Відповісти
Треба чекати другого Чорнобиля, але дешо сильнішого. В кацапстанії у всіх дві руки лівих, та ще й виросли із пятої гравітаційної точки. Про розум взагалі не говоримо - бо там тльки фашистські хрести.
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19.05.2022 00:03 Відповісти
Мародёрили всю історію, то культуру, то землі, то майно.
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19.05.2022 07:36 Відповісти
На рашку Запорізька АЕС не працюватиме... То все "понты для приезжих". Російська і українська енергомережі роз'єднані, якраз з 24 лютого, а щоб під'єднати, то не все так просто. А банківські рахуники ЗАЕС легко блокуються українським урядом...
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19.05.2022 18:03 Відповісти

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