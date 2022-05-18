В уряді Росії офіційно визнали крадіжку Запорізької АЕС
Захоплена російськими військами Запорізька АЕС буде працювати на Росію.
Про це віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив під час поїздки в окупований Мелітополь, повідомляє російський Інтерфакс.
"Якщо Україна буде готова приймати і оплачувати, значить працюватиме для них. Не прийматиме, працюватиме на Росію. Атомна електроенергія – одна з найдешевших видів, абсолютно конкурентоспроможна. Запитань, куди продати електроенергію, не буде", – сказав Хуснуллін.
Він також пообіцяв, що Запорізька АЕС "працюватиме".
Хуснуллін також заявив про плани анексії окупованого Мелітополя, захопленого російськими військами 26 лютого.
Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.
Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.
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