В уряді Росії офіційно визнали крадіжку Запорізької АЕС

Захоплена російськими військами Запорізька АЕС буде працювати на Росію.

Про це віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив під час поїздки в окупований Мелітополь, повідомляє російський Інтерфакс.

"Якщо Україна буде готова приймати і оплачувати, значить працюватиме для них. Не прийматиме, працюватиме на Росію. Атомна електроенергія – одна з найдешевших видів, абсолютно конкурентоспроможна. Запитань, куди продати електроенергію, не буде", – сказав Хуснуллін.

Він також пообіцяв, що Запорізька АЕС "працюватиме".

Хуснуллін також заявив про плани анексії окупованого Мелітополя, захопленого російськими військами 26 лютого.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.