Найбільший український виробник холодильного обладнання переніс виробництво з Харківщини у Вінницю

Найбільший український виробник охолоджувачів для пива та інших напоїв – холдинг UBC Group –в рамках програми релокації переніс виробництво холодильного обладнання з Дергачів Харківської області до Вінниці.

Про це заступник міського голови Вінниці Андрій Очеретний повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Релокований завод UBC Group вже запустив свою роботу у Вінницькій МТГ… Йдеться про створення нових робочих місць для вінничан, додаткові надходження до бюджету, розвиток промислового потенціалу міста", – зазначив чиновник.

"Сьогодні, завдяки релокації, завод "Грін Кул" розпочав власний випуск даної продукції використовуючи екологічно чисті та енергоекономні промислові потужності в м. Вінниця", – додав Очеретний.

Як повідомлялося, UBC Group вже мала виробничі потужності у Вінниці. У 2018 році компанія збудувала першу чергу заводу Green Cool з виробництва холодильного обладнання у Вінниці площею 20 тис. кв. м. На Вінницькому заводі мали вироблятися холодильники зі скляними дверима та скрині для морозива.

UBC Group має три заводи в Україні та офіси у 26 країнах. У групу входить кілька підрозділів: UBC Сool – займається розробкою та виробництвом холодильної техніки для напоїв та продуктів, UBC Promo – розробкою та виробництвом промоушен-матеріалів, UBC Engineering – наданням монтажних та пуско-налагоджувальних послуг у сфері харчової та переробної промисловості, UBC Service – надання сервісних послуг, послуг з реконструкції холодильного обладнання; UBC Distribution – продаж продуктів та послуг UBC Group; UBC Armature – проектуванням та інсталяцією обладнання та техпроцесів, дистрибуцією промислової арматури та витратних матеріалів.

UBC Group також належить мережа пивоварних ресторанів Stargorod у СНД та країнах Балтії.