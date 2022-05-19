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Україна зацікавлена в приєднанні до європейського роумінгового простору, – Мінцифри

роуминг

Україна зацікавлена в цифровій інтеграції з Євросоюзом та приєднанні до єдиного роумінг-простору.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України за результатами зустрічі віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Маргрете Вестагер.

"Понад 5,7 млн українців покинули свої домівки в пошуках захисту та притулку в сусідніх країнах ЄС. Тож важливо, щоб усі вони продовжували підтримувати доступний зв’язок зі своїми рідними та друзями за кордоном. Для цього важливо забезпечити безоплатний або знижений роумінг для українців у ЄС, принаймні до закінчення війни. Тому Україна зацікавлена у приєднанні до роумінгового простору ЄС", – наголосив Федоров.

Також він запропонував розпочати переговори щодо цього питання на двосторонньому рівні.

Раніше оператори мобільного зв’язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву, якою засвідчують наміри співпрацювати задля забезпечення доступного або й безкоштовного роумінгу між Євросоюзом та Україною, що важливо для багатьох українців в умовах війни.

Автор: 

мобільний зв’язок (787) роумінг (52) Євросоюз (5103) Мінцифри (806)


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