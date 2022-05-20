Україна отримала грант на $500 мільйонів від США
До України надійшла ще одна частина грантових коштів у розмірі 504 млн євро, які були надані з Цільового фонду донорів Світового банку в межах Програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.
Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, кошти надійшли з Цільового фонду донорів Світового банку.
Зокрема, в рамках цього траншу до держбюджету України надійшли грантові кошти від США ($500 млн) та Великобританії (24 млн фунтів стерлінгів).
"Ці кошти буде спрямовано на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, 2 травня Україна отримала з Цільового фонду донорів Світового банку грантові кошти на суму 495 млн євро.
Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого уже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль