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Країни "Великої сімки" домовились виділити Україні $18 мільярдів, – Reuters

семерка

Міністри фінансів Групи семи (G7) домовилися у четвер про $18,4 млрд на допомогу Україні в оплаті рахунків у найближчі місяці та заявили, що готові підтримувати Київ протягом усієї його війни з РФ та зробити більше, якщо в цьому буде необхідність.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт комюніке міністрів.

"У 2022 році ми мобілізували $18,4 млрд бюджетної підтримки, у тому числі $9,2 млрд останніх зобов’язань", – йдеться у документі, з яким ознайомилися журналісти.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну протягом усієї цієї війни та й за її межами і готові робити більше, якщо буде потрібно", – наголошується у повідомленні.

У проєкті G7 привітала пропозицію Європейської комісії у середу надати Україні 9 млрд євро і зазначила, що Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація планують підтримку на суму $3,4 млрд. Але поки не зрозуміло, чи є ці кошти частиною $18,4 млрд доларів, чи виділені окремо.

Як повідомлялося, глава Мінфіну Німеччини Крістіан Лінднер повідомив про плани надання Україні допомоги на 1 млрд євро.

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