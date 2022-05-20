Євросоюз виплатив Україні другий транш допомоги на 600 мільйонів євро (оновлено)

Європейський союз виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Сьогодні ми виплатили Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро. Ми також запропонували додаткову позику в 9 млрд євро для України у 2022 році. Ми працюватимемо над платформою для відновлення, щоб допомогти відбудувати вільну та демократичну Україну", – написала вона.

Пізніше у Міністерстві фінансів повідомили, що Україна отримала другий транш макрофіну ЄС у розмірі 600 млн євро.

"З урахуванням отриманих 11 березня 300 млн євро та 18 березня 300 млн євро, Україна отримала усі транші за "екстреною" програмою макрофінансової допомоги ЄС, що була підписана сторонами 3 березня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на збереження фінансової стабільності в Україні під час війни.

Як повідомлялося, Європейський союз надасть термінову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро у вигляді позик для підтримки стабільності в Україні. Перший транш у 600 мільйонів був поділений на дві частини. Перші 300 млн євро від ЄС Україна отримала 11 березня, решту – 18 березня.