УЕБ планує відкрити торгову секцію для експорту електроенергії

Українська енергетична біржа готова відкрити окремий напрямок проведення аукціонів з продажу електричної енергії для подальшого експорту.

Про це повідомив менеджер з розвитку УЕБ Ліссе Гірт ван Влієт під час конференції Energy trading/Europe Ukraine, передає пресслужба біржі.

"УЕБ вже розроблено окремий механізм та пропонується відкрити для цього спеціальну секцію", – зазначив він.

Він додав, що експорт електроенергії через біржу має значні переваги над прямими домовленостями, оскільки виключається можливості зловживань. Зокрема, публічний та прозорий продаж української державної генерації – це інструмент ринкового визначення ціни.

За словами Влієта, експортний потенціал слід розглядати у розрізі перспектив обсягу дозволеного експорту, зацікавленості нерезидентів в українському ресурсі з точки зору ціни, та технічних можливостей електромережі.

"Наразі немає перешкод для торгівлі електроенергією з Молдовою, яка знаходиться в повній залежності від російської енергетики і дуже потребує диверсифікації шляхів постачання. З травня вже почався такий експорт, бо ситуація там вимагала невідкладних рішень", – зазначив він.