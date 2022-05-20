Німеччина дозволила націоналізацію критично важливих енергетичних компаній

Бундесрат – представництво федеральних земель Німеччини – схвалив поправку до Закону про енергетичну безпеку, що передбачає можливість націоналізації енергетичних компаній у виключних ситуаціях.

Поправка передбачає, що компанії, які експлуатують критичну енергетичну інфраструктуру, можуть бути у разі потреби передані під управління держави або навіть експропрійовані, якщо немає іншого способу забезпечити безпеку енергопостачання, повідомляє Deutsche Welle.

Крім того, Бундесрат ухвалив пропозиції щодо прискореного будівництва терміналів зрідженого природного газу (LNG).

Прийняті поправки дозволяють адміністративним органам під час затвердження проектів будівництва стаціонарних та плавучих LNG-терміналів тимчасово опустити певні процедурні етапи, особливо у оцінці впливу їх у довкілля.

Як зазначив у своєму виступі перед голосуванням віце-канцлер, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек, високі ціни на енергоносії та інфляція в країні викликані не неправильною політикою уряду Німеччини, а агресивною війною Путіна.

Прем'єр-міністр землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіг у своєму виступі перед голосуванням також зазначила, що багаторічне економічне співробітництво з Росією було знищено агресивною війною Володимира Путіна. За її словами, країна потребує терміналів з прийому LNG не лише на Північному, а й на Балтійському морі.

Зокрема, під LNG може надалі використовуватись розподільна станція в Любміні, призначена для роботи із замороженим на даний час газопроводом "Північний потік-2". Крім того, можуть бути використані можливості порту в Ростоку.

Як повідомлялося, на початку квітня Міністерство економіки ФРН передало холдинг Gazprom Germania під управління Федерального мережевого агентства (BNetzA) через спробу структур "Газпрому" змінити його власника в обхід законної процедури. Наразі термін дії рішення – до 30 вересня поточного року.

Право голосу з акцій Gazprom Germania перейшло до BNetzA. Управитель вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню BNetzA.