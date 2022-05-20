Власник OLX вирішив продати найбільший російський сайт оголошень Avito

Нідерландська компанія Prosus вирішила вийти з російського бізнесу та продати акції найбільшого в країні сайту безкоштовних оголошень Avito.

Про це йдеться у заяві компанії.

"25 березня 2022 року ми оголосили про відокремлення російського бізнесу оголошень Avito від нашої OLX Group. Після завершення цього операційного поділу Prosus вирішив вийти з російського бізнесу. Ми розпочали пошук відповідного покупця для наших акцій Avito", – йдеться у повідомленні.

Як додали в компанії, після продажу Avito продовжить працювати як незалежна організація, керована власною радою директорів та місцевою командою менеджерів, пише Reuters.

Avito було засновано шведськими підприємцями Йонасом Нордландером та Філіпом Енгельбертом. За підрахунками російського Forbes, компанія посідає третій рядок у рейтингу найдорожчих компаній Рунету 2022. В Avito у Росії працюють понад 4000 співробітників. Торік середня кількість активних користувачів на сайті становила 50 млн на місяць.

Як повідомлялося, у березні Prosus вирішив списати повну балансову вартість свого пакета акцій російської соцмережі VK у розмірі приблизно $700 млн у відповідь на агресію РФ в Україні та через запроваджені санкції проти гендиректора російської соцмережі.

Prosus – зареєстрована у Нідерландах дочірня компанія південноафриканської медіакорпорації Naspers, яка спеціалізується на інвестиціях в електронну комерцію.