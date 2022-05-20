Мінсоцполітики виплатило за тиждень миттєву допомогу для 250 евакуйованих українців

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що запрацювала програма надання миттєвої допомоги людям, які евакуюються потягами з місць активних бойових дій, окупованих, оточених або заблокованих населених пунктів. За тиждень було виплачено 572 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

За словами міністерки, за перший тиждень роботи програми виплати отримали 252 людини з 7 евакуаційних потягів.

Зазначається, що це спільний проект Офісу Президента, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Мінцифри, "Укрпошти" та "Укрзалізниці".

"В рамках проєкту люди, які евакуюються потягами з "гарячих точок", отримують одноразову миттєву допомогу просто під час евакуації в розмірі 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю та 2000 гривень на кожну іншу особу", – йдеться у повідомленні.

Ці виплати відбуваються за рахунок коштів, які надходять від благодійників на гуманітарний рахунок, відкритий в Нацбанку для допомоги постраждалим від війни.

Кошти Мінсоцполітики перераховує "Укрпошті", яка забезпечує виплати людям одразу після прибуття на безпечні території.

Наголошується, що людині не потрібно нікуди звертатись для оформлення цієї виплати – інформацію для виплат про людей, які евакуюються, надають працівники "Укрзалізниці", які збирають її безпосередньо під час руху евакуаційних потягів.