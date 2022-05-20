Країни G7 погодили пакет допомоги Україні на $20 мільярдів. ДОКУМЕНТ

Країни "Великої сімки" погодили виділення бюджетної допомоги для України на загальну суму $19,8 млрд.

Про це йдеться у комюніке за підсумками зустрічі міністрів фінансів та керівників центробанків країн G7, керівництва ЄС, МВФ і Світового Банку, оприлюдненому Мінфіном Німеччини.

"Ми визнаємо, зокрема, нагальні короткострокові потреби України у фінансуванні. У 2022 році ми мобілізували $19,8 млрд бюджетної підтримки, у тому числі $9,5 млрд зобов'язань, анонсованих напередодні зустрічі, щоб допомогти Україні закрити фінансовий розрив", – зазначається у документі.

Країни G7 також відзначають зусилля інших країн та міжнародних фінансових установ щодо фінансування України, зокрема пропозицію Європейської комісії про додаткову макрофінансову допомогу Україні на 9 мільярдів євро. Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація нададуть додаткову підтримку українським компаніям на $3,4 млрд.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер в коментарі Bloomberg уточнив, що загальна сума допомоги Україні від країн "Великої сімки" включає $7,5 мільярда від США, а також кошти від ЄС.

За його словами, ця сума дозволить уряду України не турбуватися про фінансування у найближчі місяці.

"Ми готові спостерігати за ситуацією, але я вважаю, що на даний момент ми зробили дуже важливий прогрес у гарантуванні ліквідності України", – зазначив Лінднер.

Агентство відзначає, що наступного разу лідери G-7 зберуться в Баварії наприкінці червня, де має бути прийнятий більший пакет допомоги.