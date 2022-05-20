"Нова пошта" попередила про зміну тарифів

"Нова пошта" з 23 травня змінює тарифи на доставку та вводить ряд спрощень для полегшення розрахунку вартості відправки.

Як повідомляє пресслужба компанії, зокрема, на 10 грн буде знижено тариф на доставку посилок у поштомат.

"Відтепер послуга коштуватиме 50 грн. За фіксованою ціною можна буде відправляти документи та посилки незалежно від географії доставки. Нагадуємо, у поштомат можна відправити посилки вагою до 20 кг", – зазначається у повідомленні.

Крім того, компанія зменшить кількість вагових градації у тарифі на доставку по Україні. Замість 7 вагових категорій посилок вводиться 3 тарифи за вагою:

мала (до 2 кг) – 60 грн (при відправлені одягу безкоштовно надаватимуться пакети на 0,5 кг, 1 кг або 2 кг);

середня (до 10 кг) – 80 грн;

велика (до 30 кг) – 120 грн.

Компанія уточнює, що тепер у тариф вже включена оціночна вартість для посилок до 500 гривень, тож додатково вона нараховуватися не буде. Для відправлень вартістю понад 500 грн оціночна вартість, як і раніше, буде рахуватися як 0,5% від вартості відправлення.

Вартість доплати за доставку посилок у села (по Україні) становитиме 20 грн.

Крім того, з 23 травня відправка документів у фірмовому конверті у відділення складатиме 45 гривень.

Також, при відправлені декількох посилок за однією експрес-накладною доставка кожної з них подорожчає на 10 грн. Посилка з максимальною вагою – за базовим тарифом по Україні, решта – за зниженим:

до 2 кг – 20 грн;

до 10 кг – 40 грн;

до 30 кг – 80 грн.

"Нова пошта" також оголосила про спрощення тарифу доставки вантажів:

Відтепер клієнт буде сплачувати тариф, який формується наступним чином: загальна вага вантажу (у кг) помножається на вартість 1 кг, яка залежить від зони доставки (дальності кінцевого населеного пункту). Раніше клієнти сплачували за доставку вантажів за 30 кг по базовому тарифу доставки по України та додатково за кожен кг понад 30 кг. Компанія відміняє розрахунок вартості доставки вантажів за параметрами або крайніми точкам пакування відправлення. Тепер вартість за доставку буде нараховуватися виключно із урахуванням фактичної та об’ємної ваги самого вантажу та, як і раніше, за аренду пакувальних матеріалів для перевезення вантажу (флет-бокс, палетні борти).

Наприклад, якщо ви відправлятимете електродвигун вагою 34 кг та об’ємною вагою 18 кг у палетному борті по місту Львів, то ви сплатите 140 гривень: за доставку 34×3 (вартість за 1 кг доставки по місту) = загальна сума складатиме 102 грн, за аренду палетного борту = 60 грн.

Також оновлено послуги зберігання палет, вантажів, шин та дисків.

Збільшується кількість безкоштовних днів зберігання для палет із 2 до 3 календарних днів, не враховуючи день прибуття. Для вантажів, автошин і автодисків кількість днів зберігання скорочуватиметься з 7 до 3, не враховуючи день прибуття, через обмежену площу відділень та велику кількість відправлень цього виду.