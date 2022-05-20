ЄБРР виділить "Нафтогазу" кредит для закупівлі газу на 300 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть НАК "Нафтогаз України" кредит у розмірі 300 млн євро для закупівлі газу.

Про це на Весняному бізнес-форумі у Львові заявила заступник голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко, передає Укрінформ.

"Ми вже знаходимося на фінальній стадії переговорів щодо видачі кредиту "Нафтогазу" на закупівлю газу (у розмірі, – ред.) 300 млн євро і також маємо закінчити кредитну угоду з "Укрзалізницею" на 50 млн (євро) на підтримку їхньої ліквідності", – сказала заступниця голови ЄБРР в Україні.

Вона додала, що ЄБРР також планує виділити по 100 млн євро на інструменти підтримки агропромислових компаній та харчового рітейлу, а також фармкомпаній.

Кравченко зазначила, що ці проєкти визначають коло пріоритетів роботи банку в Україні: продовольча та енергетична безпека, підтримка торгівлі, також ЄБРР акцентує увагу на муніципальних проєктах та логістиці.

Як повідомлялося у комюніке за підсумками зустрічі міністрів фінансів та керівників центробанків країн G7, керівництва ЄС, МВФ і Світового Банку, яка відбулася 18-20 травня, Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація загалом нададуть додаткову підтримку українським компаніям на $3,4 млрд.