Канада запровадила нові санкції проти Росії (оновлено)

Канада ввела санкції проти 14 російських фізичних осіб, а також заборонила ввезення в Канаду з РФ та експорт до Росії предметів розкоші та комп'ютерної техніки.

Про це йдеться у заяві МЗС Канади, передає Інтерфакс-Україна.

Санкції, зокрема, вводяться щодо голови "РЖД" Олега Білозерова, екс-глави "Уралхіму" Дмитра Мазепіна та його сина автогонщика Микити Мазепіна, підприємця Олександра Лебедєва, підприємців Гліба та Ксенії Франк, власника групи компаній ЄСП Григорія Березкіна, власника та президента групи компаній "Меркурій" Ігоря Кесаєва, голови ПАТ "Россєті" Андрія Рюміна та дружини бізнесмена Сергія Матвієнка Юлії.

Крім того, запроваджені Канадою санкції передбачають заборону на експорт предметів розкоші до Росії, а також заборону на ввезення предметів розкоші з Росії, в тому числі деяких типів алкогольних напоїв, алмазів, тютюнових виробів, деяких текстильних виробів та спортивного одягу, взуття, аксесуарів, ювелірних виробів. виробів, посуду та предметів мистецтва.

До переліку товарів, що підпадають під заборону на ввезення до Росії, увійшли комп'ютери, дисководи та накопичувачі, монітори, принтери, модеми, клавіатури, "миші", мобільні телефони, SIM-карти, цифрові камери та карти пам'яті, телевізори, радіоприймачі, записуючі пристрої, акумулятори та зарядні пристрої, футляри для перенесення та аксесуари для цих товарів.

Канадське МЗС раніше зазначало, що з початку війни РФ проти України Канада ввела санкції проти майже 1000 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі. Усього з моменту анексії Криму Росією канадські санкції торкнулися понад 1,4 тис. фізосіб та структур.

Раніше повідомлялося, що Канада, яка заклала до свого наступного бюджету 1 млрд канадських доларів (близько $780 млн за поточним курсом) фінансової підтримки Україні, поки залишається єдиною країною, яка має намір для спрямування цієї допомоги скористатися спеціальним рахунком, що адмініструється Міжнародним валютним фондом.