Керівника аеропорту "Ужгород" звільнили через рік роботи

Закарпатська обласна рада достроково звільнила директора комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Ужгород" з Олега Коцюбу.

За відповідне рішення на засіданні 19 травня проголосувало 45 депутатів, повідомляє пресслужба обради.

Депутати також відмовилися затвердити його звіт як керівника комунального підприємства.

За словами голови Закарпатської облради Володимира Чубірка, причиною такого кроку стала заборгованість КП перед працівниками підприємства, заборгованість перед Пенсійним фондом, відсутність відповідей керівника КП на запити керівництва та депутатів обласної ради.

Нагадаємо, Олег Коцюба очолив Ужгородський міжнародний аеропорт у травні минулого року.