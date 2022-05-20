Банки відновили роботу понад 80% відділень, – Рожкова

Станом на сьогоднішній день в Україні працюють понад 80% банківських відділень.

Про це перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова заявила під час весняного ділового форуму у Львові, повідомляє Укрінформ.

"Банки, як і (весь, – ред.) бізнес, почали активно відновлювати роботу. На сьогодні працює більше 80% банківських відділень по всій Україні. Працюють банки навіть у тимчасово окупованих містах", – сказала Рожкова.

Вона пояснила, що робота українських банків на тимчасово захоплених територіях перешкоджає розповсюдженню там російських рублів.

За словами Рожкової, банківська система зберігає свою ліквідність – зараз спостерігається зростання коштів підприємств на рахунках, а надходження коштів від громадян останнім часом зменшилося порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Заступниця голови Нацбанку додала, що системно важливі банки продовжують надавати кредити, а деякі з них відновили кредитування населення.

Як повідомлялося, на початку травня Нацбанк дозволив банкам самостійно ухвалювати рішення про припинення роботи на тимчасово окупованих територіях. За технічної можливості та якщо немає загрози життю та здоров’ю працівників банків, Нацбанк рекомендує забезпечити можливість приймання торговцями електронних платіжних засобів для здійснення безготівкових розрахунків, видачі торговцями коштів у готівковій формі держателям електронних платіжних засобів у разі здійснення безготівкових розрахунків, а також продовження обслуговування клієнтів за допомогою систем дистанційного обслуговування.