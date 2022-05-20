Нацбанк cкасував прив’язку курсу валют у банках до офіційного

Національний банк України (НБУ) скасував обмеження, які забороняли банкам встановлювати курс продажу готівкової іноземної валюти клієнтам, який відхилявся б від офіційного більш ніж на 10%.

Відповідні зміни внесені постановою правління НБУ №102 від 20 травня, яка набирає чинності з 21 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

Крім того, скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

"Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, поліпшить умови роботи легальних суб’єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Усе це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті", – зазначив заступник Голови НБУ Юрій Гелетій.

Як повідомлялося, раніше голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Національний банк України (НБУ) планує й надалі утримувати офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/$, оскільки наразі політика фіксованого валютного курсу має більше переваг, аніж недоліків.

Водночас Шевченко визнав, що курс гривні в обмінниках стрімко падає щодо долара США, пов'язавши це із запровадженими валютними обмеженнями, запровадженими після 24 лютого. За його словами, попит на готівковому ринку (який і формує ціну долара в обмінниках) формується переважно для спекулятивних заробітків населення, для фінансування сірого імпорту, а також для переведення заощаджень в іноземну валюту.

Зазначимо, що за останній тиждень курс долара у небанківських обмінниках суттєво виріс. Якщо 13 травня ціна долара там коливалася в межах 34,2-34,5 грн/$, то станом на 20 травня долар подорожчав до 36,5-37,5 грн/$.