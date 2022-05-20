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Новини
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Нацбанк cкасував прив’язку курсу валют у банках до офіційного

обмен,валют

Національний банк України (НБУ) скасував обмеження, які забороняли банкам встановлювати курс продажу готівкової іноземної валюти клієнтам, який відхилявся б від офіційного більш ніж на 10%.

Відповідні зміни внесені постановою правління НБУ №102 від 20 травня, яка набирає чинності з 21 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

Крім того, скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

"Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, поліпшить умови роботи легальних суб’єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Усе це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті", – зазначив заступник Голови НБУ Юрій Гелетій.

Як повідомлялося, раніше голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Національний банк України (НБУ) планує й надалі утримувати офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/$, оскільки наразі політика фіксованого валютного курсу має більше переваг, аніж недоліків.

Водночас Шевченко визнав, що курс гривні в обмінниках стрімко падає щодо долара США, пов'язавши це із запровадженими валютними обмеженнями, запровадженими після 24 лютого. За його словами, попит на готівковому ринку (який і формує ціну долара в обмінниках) формується переважно для спекулятивних заробітків населення, для фінансування сірого імпорту, а також для переведення заощаджень в іноземну валюту.

Зазначимо, що за останній тиждень курс долара у небанківських обмінниках суттєво виріс. Якщо 13 травня ціна долара там коливалася в межах 34,2-34,5 грн/$, то станом на 20 травня долар подорожчав до 36,5-37,5 грн/$.

Автор: 

гривня (1539) курс (1492) НБУ (9258)


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Топ коментарі
+17
Все приближенные уже конвертировали, можно отпускать.
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20.05.2022 19:30
+17
І знову бубачка нє вінават
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20.05.2022 22:25
+10
Я знаю одне : в курсі долара в 14-15 були винні Гонтарева и Порошенко а в 22 році - путін і війна.
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20.05.2022 20:56
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20.05.2022 19:07 Відповісти
Скромно.
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20.05.2022 19:28 Відповісти
Все приближенные уже конвертировали, можно отпускать.
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20.05.2022 19:30 Відповісти
это как закрыли реестры, остановили сроки вступления в наследство - но разрешили регистрировать право собственности в новостроях!))
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20.05.2022 20:05 Відповісти
починають ловити та суди тих хто вже втік.
відпускають бакс коли всі свої вже закупилися.
коли війна, і з паливом туго, треба підняти роздрібну ціну ще й на газ власного видобутку
я не можу прописатися у власному будинку вже 2 місяці, чомусь.
прості гинуть, ******* багатіє.
бізнес в жопі, гетманцев за рулем.
ВСЕ ДЛЯ НАРОДУ ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
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22.05.2022 14:53 Відповісти
Та відпустіть вже той курс для екпортерів!
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20.05.2022 19:38 Відповісти
Ніззя, це ж красиво прихований ще один "податок".
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20.05.2022 22:58 Відповісти
штучно тримали якщо бензин коштуе меньше доллара на сьогодняшній день по курсу
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20.05.2022 20:07 Відповісти
Я знаю одне : в курсі долара в 14-15 були винні Гонтарева и Порошенко а в 22 році - путін і війна.
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20.05.2022 20:56 Відповісти
І знову бубачка нє вінават
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20.05.2022 22:25 Відповісти
Це сарказм чи Ви дійсно так вважаєте? Перепрошую, але трохи незрозуміло...
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21.05.2022 00:21 Відповісти
тут чітко сарказм читається
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22.05.2022 20:09 Відповісти
А в 35 - Уго Чавес
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21.05.2022 00:37 Відповісти
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21.05.2022 23:59 Відповісти
Интересно, кто виноват в том, что ты такой упоротый?
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21.05.2022 11:45 Відповісти
а в 14-15 війни значить не було, так ублюдок?
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22.05.2022 19:22 Відповісти
Та зробіть вже долар національною валютою або встановіть всі ціни та розміри зарплат і послуг в доларовому еквіваленті, а виплачуйте в гривні. Але ж тоді хтось перестане на українцях легко і швидко наживатись.
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21.05.2022 07:36 Відповісти
Краще Євро. Як в Чорногорії.
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21.05.2022 14:35 Відповісти
Скажіть в Приваті 24 який буде Курс. Дякую
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21.05.2022 09:56 Відповісти
Коммерческий
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21.05.2022 16:27 Відповісти
а якi будуть наслiдки?
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22.05.2022 16:42 Відповісти
Схід і південь вже захоплений. Заробітчани валюту не шлють, сезонні заробітчани виїхати за кордон не можуть, а значить основний український інвестор "ЗАРОБІТЧАНИ" 15 мрд валюти в України вже не пришле............. Гривня входить в стрімке піке!
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22.05.2022 18:25 Відповісти
Зебабуїни не перестають дивувати...
А щодо будівельних компаній влучно хтось відкоментував, це ж зелькино улюблене..
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22.05.2022 20:12 Відповісти
А они уе.ки из ГАВН/БУ знают что почти 3 млн украинцев живут на 2 тыс. гривень в месяц?????????Сц.ки проклятые вам война мама родная,а как тем пенсионерам выжить на 50$ в месяц?
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22.05.2022 22:17 Відповісти
Французы говорят что нам не видать ЕС 15 лет - коррупция обидно что за этот ЕС только в Украине целый народ борется и за ту же Хранцию. А они ведь правы с такой властной элитой не знаю что хорошо делать но все догадываются.
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23.05.2022 09:28 Відповісти
Не треба було так довго тримати курс. Це призвело до втрати невідомої мені кількості млрд. долл з бюджету. Краще один раз жахнути народ підвищенним курсом та мати державні резерви, ніж 3 місяці робити вигляд, що з економікою нічого не відбувається, та просрати все.
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23.05.2022 10:10 Відповісти
молодець, правильно мислиш. А тепер доведи це бідним та нещастним 73%, котрі ще в 2019 році голосували за "доллар по вісім".
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23.05.2022 13:50 Відповісти

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