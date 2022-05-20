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Новини
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Нацбанк зменшив ліміт зняття готівки за кордоном у 2 рази

деньги,евро

Національний банк України тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі).

Відповідні зміни внесені постановою правління НБУ №102 від 20 травня, яка набирає чинності з 21 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, – захистити міжнародні резерви України", – зазначається у повідомленні.

Водночас Нацбанк вказує, що громадяни й надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тис. грн. Зміни також не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг – більшість з них можна й надалі здійснювати без обмежень.

"Отже, попри зменшення ліміту на зняття готівки з гривневих рахунків за кордоном, громадяни й надалі матимуть змогу задовольняти всі свої нагальні потреби", – підкреслили в НБУ.

Як повідомлялося, з 21 травня Національний банк також скасував обмеження, які забороняли банкам встановлювати курс продажу готівкової іноземної валюти клієнтам, який відхилявся б від офіційного більш ніж на 10%. При цьому скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.  

Автор: 

гривня (1539) НБУ (9258)


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Топ коментарі
+4
как раз будет "официальный" 29 и реальный 37.

все как завещали Азиров с Овощем, та же схема
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20.05.2022 23:19
+3
Там гораздо больше ограничений по факту. Все идёт к крепостному праву
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20.05.2022 18:39
+3
ну и? в чем проблема?
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20.05.2022 23:18
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Там гораздо больше ограничений по факту. Все идёт к крепостному праву
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20.05.2022 18:39 Відповісти
Там все дело в том, что "наши" ездят за границу и там снимают наличку в евро, а сюда приезжают и продают ее в обменники
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20.05.2022 21:15 Відповісти
ну и? в чем проблема?
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20.05.2022 23:18 Відповісти
зависть у олежки
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21.05.2022 18:58 Відповісти
те саме з машинами! кому война, а кому...
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21.05.2022 05:47 Відповісти
Опять запреты👎
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21.05.2022 07:39 Відповісти
Только почему то с валютной карточки невозможно перечислить за границу даже $50. Я уже молчу про курс обмена наших банков
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20.05.2022 19:38 Відповісти
с завтрашнего дня НБУ снял ограничения по курсу, так что будет как в обменнике)) по 36-37
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20.05.2022 21:14 Відповісти
как раз будет "официальный" 29 и реальный 37.

все как завещали Азиров с Овощем, та же схема
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20.05.2022 23:19 Відповісти
по 2,5-3к баксов в день, неплохо. наверное некоторые слуги народа а также телепортировавшиеся судьи и т.п. привыкли широко жить. хотя у них и так наверняка все основные счета в валюте, а это "зарплата" что ли. а как пенсионеры, так им чтобы столько снять наверное год-два ничего тратить не надо.
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21.05.2022 18:56 Відповісти
В месяц❗
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22.05.2022 13:56 Відповісти
Ці всі лазєйки треба було прикрити ще три місяці назад. Ніяких обмежень курсу, і ніякої підтримки гривні. Закордоном конвертують гривню по ринковму курсу. ЗВР на критичний імпорт.
Скільки чую моральних уродів які влаштували бізнес промислових масштабів на західному кордоні
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22.05.2022 12:02 Відповісти
+
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23.05.2022 08:05 Відповісти

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