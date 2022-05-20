"Укрзалізниця" запустить поїзд із Сум та Чернігова до Івано-Франківська
"Укрзалізниця" з 25 травня призначає новий двогрупний поїзд та з'єднує Суми та Чернігів з Івано-Франківськом.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Поїзд 259/260 - 258/257 Суми, Чернігів – Івано-Франківськ відправлятиметься з Сум по непарних числах з 25 травня о 18:05, з Чернігова поїзд відправлятиметься з 27 травня о 20:25 та прибуватиме до Івано-Франківська о 13:23.
З Івано-Франківська поїзд №259/260 – 258/257 відходитиме по парних числах з 26 травня о 15:57 та прибуватиме до Чернігова о 10:25, до Сум – о 12:26.
Квитки на поїзд можна буде придбати онлайн та в касах вокзалів.
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