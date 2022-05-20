Нацбанк обмежив деякі операції банків для боротьби з виведенням валюти

Національний банк України заборонив банкам проводити операції, що порушують запроваджені обмеження або сприяють чи можуть сприяти їх уникненню.

Відповідні зміни внесені постановою правління НБУ №102 від 20 травня, яка набирає чинності з 21 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

Крім того, банкам тимчасово заборонено:

переказувати кошти з метою надання кредитів нерезидентам (крім фінансових установ);

надавати кредити юридичним особам у національній валюті для погашення кредитів в іноземній валюті;

змінювати валюту виконання кредитних договорів, укладених з юридичними особами (крім банків), з іноземної валюти на гривню.

Відповідні зміни також покликані обмежити можливості для непродуктивного відтоку капіталу та зберегти золотовалютні резерви на достатніх рівнях.

Як повідомлялося, з 21 травня Національний банк також скасував обмеження, які забороняли банкам встановлювати курс продажу готівкової іноземної валюти клієнтам, який відхилявся б від офіційного більш ніж на 10%.

Крім того, НБУ зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). При цьому скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.