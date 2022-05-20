На Київщині повністю розміновано всі дороги, – ОП
Станом на 20 травня на деокупованих територіях Київщини повністю розміновані всі дороги.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, на сьогодні деокуповано 1 016 населених пунктів, на цих територіях працюють гуманітарні штаби.
Газопостачання на звільнених територіях забезпечено на 65%, електроенергією заживлено на 863 населених пункти.
Роботу АЗС відновлено на 49%, автосполучення відновлено в 702 населених пунктах
Заклади медицини поновили роботу у 305 деокупованих населених пунктах, "Укрпошта" відкрила свої відділення у 80% населених пунктів.
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