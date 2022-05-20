На Київщині повністю розміновано всі дороги, – ОП

Станом на 20 травня на деокупованих територіях Київщини повністю розміновані всі дороги.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, на сьогодні деокуповано 1 016 населених пунктів, на цих територіях працюють гуманітарні штаби.

Газопостачання на звільнених територіях забезпечено на 65%, електроенергією заживлено на 863 населених пункти.

Роботу АЗС відновлено на 49%, автосполучення відновлено в 702 населених пунктах

Заклади медицини поновили роботу у 305 деокупованих населених пунктах, "Укрпошта" відкрила свої відділення у 80% населених пунктів.