Раритетний гоночний автомобіль Mercedes продали за рекордні $140 мільйонів. ВIДЕО

Рідкісна модель гоночного автомобіля Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 року випуску була продана на аукціоні Sotheby's за 135 млн євро, або близько $143 млн.

Як повідомляється на сайті підрозділу аукціонного дому, що спеціалізується на продажі рідкісних авто, аукціон відбувся 5 травня в музеї Mercedes-Benz у Штутгарті у закритому режимі.

"Один із двох прототипів, створених гоночним відділом Mercedes-Benz, автомобіль названий на честь свого творця та головного інженера Рудольфа Уленгаута, і вважається одним із найкращих зразків автомобільної техніки та дизайну", – зазначається у повідомленні.

Покупцем став приватний колекціонер, ім’я якого не розкривається.

Всього існує лише два автомобілі цієї моделі, вони зберігалися в музеї Mercedes-Benz. Кошти від продажу одного з цих авто будуть використані для створення всесвітнього "Mercedes-Benz Fund", який надаватиме освітні та дослідницькі стипендії в галузі науки про навколишнє середовище та декарбонізації для молоді.