FAO з початку війни доставила в Україну 862 тонни насіннєвої картоплі

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) з початку військового вторгнення РФ в Україну поставила 862 тонни насіннєвої картоплі для українських домогосподарств із 10 регіонів країни, що дозволить їм виростити понад 10 тис. тонн картоплі.

Про це йдеться в повідомленні FAO, передає Інтерфакс-Україна.

З початку війни близько 46 тис. осіб із 17,7 тис. домогосподарств отримали допомогу в рамках цієї гуманітарної програми, що проводиться за фінансової підтримки Європейського союзу та Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.

За даними організації, кожне з домогосподарств, яке в середньому складається з 2,6 осіб, отримало набори по 50 кг насіннєвого матеріалу, що дозволить йому виростити близько 600 кг картоплі. Таким чином, завдяки проекту FAO, українські домогосподарства можуть виростити орієнтовно 10 тис. тонн картоплі.

Україна у 2021 році виробила 21,35 млн тонн картоплі, більшу частину якої (97,7%) вирощено в господарствах населення – 20,86 млн тонн. Таким чином, ініціатива FAO може забезпечити вирощування 0,04% від картоплі, що виробляється в країні.

Як повідомлялося, в Україні вже засіяно картоплею 1,01 млн га посівних площ із запланованих 1,19 млн га (85,2%).