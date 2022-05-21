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Новини
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Зеленський повернув Олексія Кулебу на посаду очільника Київської області

кулеба,олексій

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 353/2022 про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що іншим указом, № 352/2022, глава держави звільнив із цієї посади Олександра Павлюка.

В ОПУ наголосили, що очолюючи Київську ОДА, Олександр Павлюк зміг посилити взаємодію між військовими, виконавчою владою та органами місцевого самоврядування в регіоні.

"З використанням військового досвіду роботи в складних умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії. Саме під час головування Олександра Павлюка Київська область була повністю звільнена від російських окупантів.

Одразу після цього розпочалася робота з відновлення інфраструктури регіону, зокрема розмінування території, розчищення завалів, відновлення дорожньої та критичної інфраструктури, повернення електропостачання, води та газу в будинки на територіях, що були під окупацією", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, генерал-лейтенант, командувач Операції об'єднаних сил (ООС) Олександр Павлюк змінив на посаді очільника Київської ОДА Кулебу у березні цього року. Останній тоді очолив Гуманітарний штаб Київської області. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу очільником Київської облдержадміністрації на початку лютого цього року. 

Автор: 

Зеленський Володимир (2507) Київська область (285) ОДА (70)


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Зе БоНеВтік скоріш за все згортає війну -мабуть домовився з кацапами що вихід на лінію
24 лютого то Перемога і зараз він лихорадочно готує Україну до цієї "Перемоги".
Нащо йому відповідати за здачу Півдня України, а коли почнеться кацапське судилище над
захисниками Маріуполя відповісти прийдеться за все.
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21.05.2022 15:08 Відповісти
Похій, про що воно домовилось. Все одно, ніхто з дорослих не звертає уваги на ту балаканину, а мочать русню.
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21.05.2022 17:37 Відповісти
А МЗС та МОУ, разом із нашими партнерами заявляють протилежне) Це нормально, таким чином ніхто не звинуватить нас у тім, що ми не хочемо перемир'я. Московія навіть на 24.02.2022 не погодиться. А світ ще раз побачить, що Україна прагне переговорів, але ж Московія не хоче. Тому потрібно й далі тиснути на останню. Звісно на Заході залишаються ще прихильники умиротворення Московії за рахунок України, тому важливо розбити москалів в ОРДЛО якнайшвидше.
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22.05.2022 10:16 Відповісти
А Вы думаете их такой вариант устроит ?!
Я лично сомневаюсь
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21.05.2022 19:45 Відповісти
Молчать , доки е чем ! Дерьмак никуда не делся и Татаров тоже , за свою ж они давно договорились , а на всех им фиолетово
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21.05.2022 19:15 Відповісти
Так ,зачем он его поменял,если война полным ходом
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21.05.2022 19:16 Відповісти
Говнокомандувач вирішив що війна вже закінчилась і повернувся час коли треба все *******. А Павлюк для цього не годиться.
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22.05.2022 07:55 Відповісти

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