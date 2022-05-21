Байден підписав закон про виділення Україні $40 мільярдів

Президент США Джо Байден підписав закон про виділення підтримки Україні на $40 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"У суботу, 21 травня 2022 року, президент підписав закон HR 7691, "Закон про додаткові асигнування Україні на 2022 рік", який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022 фінансовий рік, яке направлять федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні та надання їй допомоги", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Сенат США 19 травня схвалив виділення майже $40 млрд як фінансову допомогу Україні та її союзникам.

Нагадаємо, що пакет зокрема включає $6 млрд на допомогу в безпеці, включаючи навчання, обладнання, зброю та підтримку; $8,7 млрд на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну, і $3,9 млрд на операції Європейського командування.

Крім того, законодавство дозволяє отримати додаткові $11 млрд, що дасть змогу президенту дозволяти передачу статей і послуг з акцій США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію. Документ також уповноважує виділити $4 млрд на іноземне військове фінансування для підтримки України та інших країн, які постраждали від кризи.

Новий пакет допомоги також включає гуманітарну допомогу – $5 млрд для вирішення проблем продовольчої безпеки в усьому світі через конфлікт і майже $9 млрд для фонду економічної підтримки України.