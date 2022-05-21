Португалія надасть Україні фінансової підтримки до 250 мільйонів євро
Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Відповідний меморандум підписали сьогодні з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою під час його візиту в Київ", – зазначив він.
За словами глави уряду, перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року.
"Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дасть можливість скоріше відновитися після нашої перемоги", – додав Шмигаль.
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