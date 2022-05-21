Португалія надасть Україні фінансової підтримки до 250 мільйонів євро

Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Відповідний меморандум підписали сьогодні з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою під час його візиту в Київ", – зазначив він.

За словами глави уряду, перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року.

"Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дасть можливість скоріше відновитися після нашої перемоги", – додав Шмигаль.