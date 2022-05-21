Канада надасть Україні кредит на майже $200 мільйонів

Віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд оголосила про виділення Україні додаткового кредиту у розмірі 250 млн канадських доларів ($195 млн) через керований Міжнародним валютним фондом (МВФ) рахунок для України.

Про це вона повідомила на зустрічі міністрів фінансів та керуючих центральних банків G7 у Німеччині 20 травня, передає пресслужба канадського уряду.

"Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності за їх незаконну війну і забезпечити, щоб Україна мала ресурси, необхідні для перемоги. Ця нова позика є важливим внеском у ці важливі зусилля", – зазначила вона.



Зазначається, що разом із попередньою фінансовою підтримкою новий кредит збільшує фінансові зобов'язання Канади перед Україною до $1,46 млрд цього року.

В уряді наголосили, що це фінансування здійснюється окремо та на додаток до підтримки, що надається у вигляді військової допомоги, зусиль з надання гуманітарної допомоги та імміграційних заходів.