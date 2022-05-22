Рада подовжила термін дії воєнного стану в Україні до 23 серпня

Верховна Рада подовжила термін воєнного стану в Україні ще на 90 діб – до 23 серпня 2022 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

За словами Желєзняка, подовження дії воєнного стану в Україні обговорюється у законопроекті №7389 "Про затвердження указу президента "Про подовження терміну дії воєнного стану в Україні", за який проголосували 320 народних депутатів.

У відповідному указі глави держави №341\2022 обговорюється, що у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, що триває, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України термін воєнного стану в Україні подовжується з 5 годин 30 хвилин 25 травня 2022 року терміном на 90 діб.

Нагадаємо, востаннє воєнний стан в Україні був подовжений з 25 квітня строком на 30 діб – до 25 травня.

Як повідомлялося, військовий стан в Україні запровадили 24 лютого у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. Він мав тривати 30 діб. Пізніше, 15 березня Верховна Рада затвердила указ президента про подовження його дії ще на 30 діб – до 25 квітня.