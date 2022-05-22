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Рада денонсувала угоду про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Росією

вр,рада

Верховна Рада денонсувала угоду між урядами України та Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна та попередження ухилень від сплати податків.

Ухвалення відповідного законопроєкту №0146 загалом підтримали 292 народні депутати на пленарному засіданні 22 травня, повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Документ спрямований на ліквідацію надання необґрунтованих податкових пільг, передбачених угодою, які негативно впливають як на податкову систему, так і на економіку України в цілому, та має на меті захист національних інтересів та національної безпеки України.

Ця угода була підписана 8 лютого 1995 року у Києві та ратифікована Верховною Радою України 6 жовтня 1995 року.

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денонсація (5) податки (2417) росія (14183) угода (214)


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не прошло и трёх месяцев войны.
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22.05.2022 23:41 Відповісти

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