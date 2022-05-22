Moody's знизило рейтинг України з негативним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service зменшило довгострокові рейтинги уряду України в іноземній та національній валюті, а також рейтинги пріоритетного незабезпеченого боргу в іноземній валюті з "Caa2" до "Caa3".

Про це йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

"Зниження рейтингів до "Caa3" обумовлене підвищеними ризиками стійкості державного боргу України через вторгнення Росії, що йде до більш затяжного військового конфлікту, ніж спочатку очікувало агентство Moody's, що збільшує ймовірність реструктуризації боргу та збитків для приватних кредиторів", – сказано в повідомленні.

Moody's також змінило прогноз рейтингу на негативний і відзначило, що на цьому перегляд для можливого зниження, розпочатий 25 лютого 2022 року, завершено.

Агентство вказує, що зараз Україна за рахунок міжнародної фінансової підтримки змогла знизити безпосередні ризики ліквідності, проте пов'язане з цим значне зростання державного боргу, ймовірно, призведе до нестійкого стану в середньостроковій перспективі.

"Занепокоєння стійкістю такого високого тягаря державного боргу може перешкоджати подальшому доступу до офіційного фінансування для обслуговування комерційного боргу. При рівні рейтингу "Caa3" Moody's очікує відновлення в разі дефолту, як правило, близько 65-80%", – констатується в повідомленні.

Moody's додає, що негативний прогноз відображає високий ступінь невизначеності щодо того, як розвиватиметься вторгнення та якими будуть його кредитні наслідки. Більш затяжний військовий конфлікт після вторгнення Росії підтримуватиме дуже високі потреби у фінансуванні протягом тривалого періоду і призведе до подальшого збільшення боргового тягаря.

Згідно з релізом, стелі України в національній та іноземній валюті були знижені до "Caa2" з "Caa1". Розрив в один щабель між стелею в місцевій валюті та суверенним рейтингом відображає низьку передбачуваність уряду та інститутів та підвищені внутрішні політичні та геополітичні ризики. Стеля в іноземній валюті приведена у відповідність до стелі в місцевій валюті, що відображає слабку ефективність політики, вже обмежену відкритість рахунку операцій з капіталом і високий рівень зовнішньої заборгованості при обмежених валютних резервах.

Moody's очікує, що реальний ВВП різко скоротиться приблизно на 35% у 2022 році з огляду на великі людські жертви, значні збитки виробничому потенціалу та інфраструктурі України, а також дуже велике переміщення населення. За оцінками агентства, на ті регіони, де йдуть бойові дії або які окуповані російськими військами, до вторгнення припадало близько 20% ВВП України з огляду на концентрацію сільськогосподарської та промислової діяльності.

Moody's очікує, що обстріли продовжать стримувати відновлення значної економічної активності до кінця року. Хоча Moody's вважає, що економіка почне поступово відновлюватися з 2023 року, вторгнення Росії, ймовірно, призведе до деяких незворотних втрат ВВП, навіть якщо буде надано значну зовнішню підтримку для допомоги у відновленні.

Затяжніший військовий конфлікт виснажуватиме фінансові ресурси уряду: Moody's оцінює потреби у фінансуванні цього року приблизно в $50 млрд (35% ВВП 2022 року) і прогнозує зростання держборгу приблизно до 90% ВВП з приблизно 49% на кінець 2021 року.

За оцінками Moody's, міжнародні фінансові інститути та інші донори виділили близько $38 млрд фінансової підтримки, з яких $5 млрд вже виплачено з початку вторгнення, що має покрити значну частину розрахункових потреб України у фінансуванні на 2022 рік. Відкриття рахунку у Міжнародному валютному фонді для спрямування донорських ресурсів на платіжний баланс та бюджетні потреби, включно з можливістю для країн передавати спеціальні права запозичення, призведе до подальшого збільшення фінансування.

Moody's також зазначає, що фіскальна стійкість України зіткнеться з ризиками у середньостроковій перспективі через ВВП-варранти, випущені в рамках реструктуризації боргу у 2015 році. За дотримання низки умов Україна має платити 15% від виробленої нею додаткової економічної продукції, якщо зростання реального ВВП перевищує 3%, і 40%, якщо зростання реального ВВП перевищує 4%. Зокрема, сильне зростання, викликане відновленням, у 2024 році може спричинити великі виплати за інструментами з 2026 року, коли більше не застосовуватиметься межа виплат у розмірі 1% ВВП.