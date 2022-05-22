Зеленський анонсував спрощення перетину кордону між Україною та Польщею
Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Польщею про двосторонню угоду, яка має спростити перетин кордону між країнами.
Про це Зеленський сказав у виступі в Раді після промови президента Польщі Анджея Дуди, передає Європейська правда.
"Між нами не має бути кордонів чи барʼєрів. Український і польський народи ментально вони давно не розділяють. Тож ми дійшли згоди найближчим часом втілити це і у відповідній двосторонній угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом – і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського союзу. І я впевнений, що усі необхідні рішення спочатку для статусу кандидата для України, а потім і для повноправного членства неодмінно будуть ухвалені. Зокрема, завдяки багатолітньому захисту Польщею українських інтересів на європейському континенті", – заявив Зеленський.
Він подякував Дуді за спільну з лідеркою Словаччини ініціативу переконувати європейських колег, які все ще вагаються щодо статусу країни-кандидата на членство ЄС для України.
"Нинішня війна показала також, що між нашими країнами – не найкраща мережа доріг. Час надолужити це запізнення, польсько-український кордон має об’єднувати, а не роз’єднувати, це має бути наша велика мета", – заявив зі свого боку Дуда.
Зокрема, він закликав організувати швидкісне залізничне сполучення між Києвом і Варшавою.
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