Зеленський анонсував спрощення перетину кордону між Україною та Польщею

Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Польщею про двосторонню угоду, яка має спростити перетин кордону між країнами.

Про це Зеленський сказав у виступі в Раді після промови президента Польщі Анджея Дуди, передає Європейська правда.

"Між нами не має бути кордонів чи барʼєрів. Український і польський народи ментально вони давно не розділяють. Тож ми дійшли згоди найближчим часом втілити це і у відповідній двосторонній угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом – і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського союзу. ​І я впевнений, що усі необхідні рішення спочатку для статусу кандидата для України, а потім і для повноправного членства неодмінно будуть ухвалені. Зокрема, завдяки багатолітньому захисту Польщею українських інтересів на європейському континенті", – заявив Зеленський.

Він подякував Дуді за спільну з лідеркою Словаччини ініціативу переконувати європейських колег, які все ще вагаються щодо статусу країни-кандидата на членство ЄС для України.

"Нинішня війна показала також, що між нашими країнами – не найкраща мережа доріг. Час надолужити це запізнення, польсько-український кордон має об’єднувати, а не роз’єднувати, це має бути наша велика мета", – заявив зі свого боку Дуда.

Зокрема, він закликав організувати швидкісне залізничне сполучення між Києвом і Варшавою.