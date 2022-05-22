Рада ратифікувала залучення "Укргідроенерго" $200 мільйонів МБРР на будівництво систем накопичення енергії

Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію договорів гарантії між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку в рамках інвестпроекту щодо встановлення гібридних систем накопичення енергії у ПрАТ "Укргідроенерго".

За відповідний законопроєкт №0150 від 11 травня, який ініціював президент України Володимир Зеленський, на засіданні Ради в неділю проголосували 295 народних депутатів, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, у червні 2021 року Кабінет міністрів схвалив рішення про залучення ПрАТ "Укргідроенерго" позики в $211 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Фонду чистих технологій у рамках інвестпроєкту щодо підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції, що передбачає встановлення гібридних систем виробництва електроенергії. Також Кабмін схвалив проект розпорядження президента України щодо делегації для ведення переговорів та укладання договорів гарантії з фінансовими організаціями.

За повідомленням Міненерго, для реалізації проєкту від МБРР буде залучено позики у розмірі $177 млн, від Фонду чистих технологій – $34 млн.

За даними міністерства, ці кошти будуть спрямовані зокрема на встановлення на територіях об'єктів "Укргідроенерго" 197 літій-іонних систем накопичення енергії (СНЕ), які планується залучити для надання допоміжних послуг регулювання частоти та потужності. Крім того, для власних потреб ГЕС та ГАЕС та зарядки СНЕ планується встановити 63,9 МВт сонячних фотоелектричних станцій.

При цьому в Міненерго наголосили, що високоманеврені та швидкодіючі резерви за своїми параметрами не мають аналогів в ОЕС України.