Рада звільнила від ПДВ продаж аудіокниг українською мовою

Верховна Рада звільнила від податку на додану вартість операції з постачання, підготовки (літературне, наукове та технічне редагування, коригування тощо), виготовлення, розповсюдження аудіокниг, озвучених українською мовою, окрім видань еротичного характеру.

За відповідний закон із правками до Податкового кодексу (законопроєкт №5876) парламент проголосував одразу в цылому 299 голосами, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас цей ринок тільки зароджується, але зростає. Зараз українці купують приблизно 30 тис. аудіокниг на рік, а ось потенціал більший. Тому я став автором закону №5876, щоб створення та продаж аудіокниг на сайтах або через мобільні додатки звільнити від ПДВ, як і друковані україномовні книги", – прокоментував ухвалення закону один із його авторів Ярослав Железняк.

Закон також поширює звільнення від сплати ПДВ на електронні послуги з постачання електронних екземплярів (електронноцифрової інформації) та/або надання доступу до аудіокниг, озвучених українською мовою.