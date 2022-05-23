Російському "Аерофлоту" доведеться розбирати свої літаки через брак запчастин, – Bloomberg

Російська авіакомпанія "Аэрофлот" протягом найближчих трьох місяців зіткнеться з нестачею запчастин для своїх літаків Boeing і Airbus через санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Зазначається, що переважна більшість із понад 350 літаків "Аерофлоту" є моделями Airbus або Boeing, а через введені Заходом санкції компанія стикається з дефіцитом деталей.

За оцінками експертів компанії IBA, що спеціалізується на бізнес-аналітиці в галузі авіації, у російської авіакомпанії запасів вистачить на три місяці, після цього їй доведеться почати розбирати частину своїх літаків на запчастини.

Замінити продукцію Boeing та Airbus російськими літаками як мінімум найближчим часом не вдасться.

"Аерофлот був створений за світовим стандартом. Але він буде тінню сам по собі, здатний літати лише в ті частини світу, які бажають вести бізнес із Росією. Це дзеркало для російської економіки в цілому, тепер відрізаної від економічної системи, яку очолює Захід", – сказав Крістофер Гранвіль з лондонського консалтингового агентства TS Lombard.

Також агентство пише, що через санкції "Аерофлот" не лише втратив доступ до запчастин для своїх літаків, а й був змушений різко скоротити закордонну маршрутну мережу.

До російського вторгнення в Україну "Аерофлот" виконував польоти в 56 країн. Однак, станом на середину травня, літаки компанії літали лише в 13. Пасажиропотік авіакомпанії різко впав.

На початку березня "Аерофлот" виключили з глобальних систем бронювання.