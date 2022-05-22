Військові пенсіонери зможуть обирати банк для отримання пенсії

Верховна Рада надала військовим пенсіонерам можливість обирати банк для отримання пенсії.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7337 "Про внесення змін до статті 52 закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" про вдосконалення порядку виплати пенсій" у першому читанні та в цілому підтримали 292 народних депутатів на пленарному засіданні, повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Документ пропонує внести зміни до статті 52 цього закону, згідно з якими скасувати обмеження на отримання пенсії виключно через установи відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") за місцем фактичного проживання пенсіонера.

Як зазначається в пояснювальній записці, до прийняття та набуття чинності змінами до закону "Ощадбанк" є єдиним банком, де військовим пенсіонерам відкривають рахунки, на які органи Пенсійного фонду України перераховують пенсії для подальшої їх виплати.