Австрія заморозила російських активів на 254 мільйони євро

Влада Австрії в межах санкцій ЄС заморозила близько 254 млн євро російських активів на 97 рахунках.

Про це свідчать дані федерельного уряду, передає ORF.

Пошуком та розслідуванням активів російських бізнесменів, які могли потрапити під санкції ЄС, займається спеціально створена цільова група, яка діє під керівництвом Управління державної безпеки та розвідки (DSN) МВС Австрії.

Слідчі також виявили пʼять підозрілих записів у земельному кадастрі. Зазначається, що пошук активів, що потрапили під санкції, ускладнюється при встановленні звʼязків між корпоративними структурами, трастовими компаніями та підсанкційними особами.

За даними уряду Австрії, наразі санкції запроваджено проти 1091 особи та 80 організацій. На кінець квітня, країни ЄС заморозили російські активи на 35 млрд євро.