Латвійські оператори продовжили безкоштовний мобільний зв'язок для українських біженців

Латвійські оператори зв'язку Tele2 і LMT ще на три місяці продовжили для українських біженців, які прибули до Латвії, можливість користуватися мобільним зв'язком безкоштовно.

Таким чином, люди з України, які шукають притулку в Латвії, зможуть користуватися мобільним зв'язком безкоштовно загалом пів року – до середини серпня, передає Delfi.



"Україна майже три місяці бореться за свою свободу. З початком війни в Україні LMT на три місяці забезпечила українських біженців у Латвії безкоштовним зв'язком та інтернетом. Ми бачимо, що ця послуга життєво необхідна, тому в майбутньому ми продовжуємо цю можливість, і всі українські біженці Латвії зможуть безкоштовно користуватися послугами мобільного зв'язку ще 90 днів", – зявив президент LMT Юріс Бінде.



Нові SIM-карти оператора LMT, як і раніше, можна отримати в самоврядуваннях Латвії, в українському центрі підтримки в Ризі, а також в офісі Ziedot.lv.



"24 лютого ми прийняли рішення виділити 10 000 спеціальних SIM-карток тим українцям, які, рятуючись від війни, прибудуть до нас до Латвії. Спочатку планувалося, що безкоштовний мобільний зв'язок ми надамо на три місяці, але військові дії в Україні, на жаль, не закінчуються, тож продовжимо в рамках своїх можливостей допомагати людям, які зараз не можуть повернутися до своїх домівок", – наголосив голова правління Tele2 Валдіс Ванцович.



Дані Tele2 показують, що тривалість дзвінків в Україну зросла приблизно в 50 разів. Якщо до початку війни загальна тривалість дзвінків з Латвії в Україну становила близько 1 000 хвилин, або 16 годин на день, то зараз вона досягає 50 000 хвилин, або 833 години на день.