"Укрзалізниця" внесла зміни до розкладу руху низки пасажирських поїздів

"Укрзалізниця" повідомила про зміни у розкладі руху деяких пасажирських поїздів. Частина з них відправлятиметься раніше.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так поїзд №758/757 Могилів-Подільський – Київ відправлятиметься із Могилів-Подільського о 02:06 замість 02:20 з 30 травня.

Поїзд №770/769 Кам‘янець-Подільський – Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 0:44 замість 0:53 з 29 травня.

Крім того, поїзд №790/789-792/791 Київ – Кременчук/Кропивницький з 30 травня: відправлятиметься з Києва о 16:02 замість 17:42; з Кременчука – о 22:47 замість 23:49; з Кропивницького – о 23:05 замість 00:20.

Поїзд №140/139 Кам‘янець-Подільський – Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 20:25 замість 20:34 з 30 травня.

Також поїзд №42/41 Львів – Дніпро, який відправлятиметься зі Львова, з 29 травня на дільниці ст. Ім.Т.Шевченка - Вільногірськ змінить час відправлення зі станцій наступним чином: