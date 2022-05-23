Ціни на автогаз у великих мережах АЗС продовжують зростати

У понеділок, 23 травня, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла на 20 копійок – до 39,24 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

При цьому зазначається, що вартість ресурсу в мережі Mango побила рекорд за всю історію спостереження. Так, на своїх станціях мережа виставила на стелу 43,99 грн/л (+5 грн до 20 травня).

На станціях KLO і "Авантаж" продукт здорожчав на 3,99 грн і 4 грн – до 42,99 і 41,95 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,40-1,2 грн здорожчав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Нефтек й BVS.