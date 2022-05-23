Підприємці отримали за тиждень пільгових кредитів на 3,9 мільярда, – Мінфін

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 1 062 пільгових кредити на загальну суму 3,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що всього з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 23 травня отримали від уповноважених банків 41 548 кредитів на загальну суму 114 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" укладено 6 726 кредитних договорів на загальну суму 24,38 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 5 335 кредитних договорів на суму 15,2 млрд грн).

Із них 210 млн грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 3,09 млрд грн – як антикризові кредити, 1,58 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 15,59 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, переважно, на інвестиційні цілі; ще 3,9 млрд грн – антивоєнні цілі.

Зазначається, що в умовах дії воєнного стану одним із пріоритетів Мінфіну залишається державна підтримка розвитку підприємництва, що здійснюється, у тому числі, завдяки ініційованій президентом Володимиром Зеленським програмі "Доступні кредити 5-7-9%".

Зокрема, 29 квітня уряд вніс зміни до деяких постанов з питань надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва. Відповідну постанову розроблено для створення єдиного підходу в застосуванні державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" і "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%", а також з метою розширення можливостей та суб’єктного ряду цих програм.

У міністерстві також нагадали, що в березні для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану уряд вніс низку змін до Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Змінами передбачено суттєві спрощення для кредитування, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від уряду України на рівні 80%.